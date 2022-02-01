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За нарушение — штраф: Австрия вводит обязательную вакцинацию от Covid-19

1 февраля 2022, 08:15
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
вакцинація

С 1 февраля 2022 года в Австрии начинает действовать норма об обязательной вакцинации от коронавируса для всех граждан старше 18 лет. Это первая страна с таким правилом.

Оно не распространяется только на лиц младше 18 лет, беременных, тех, кто выздоровел (в течение шести месяцев со дня получения положительного результата ПЦР-теста) или не может получить прививку по медицинским показаниям (например, аллергия).

Все эти причины должны иметь официальное подтверждение — документ, подтверждающий возраст, или справку от врача.

Остальные граждане обязательно должны пройти иммунизацию, за нарушение — штраф до €3,6 тыс.

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Наличие вакцинации от коронавируса позже будут проверять полицейские и выписывать уведомления о нарушениях. Они будут это делать с середины марта.

Иммунизация — одно из эффективных средств борьбы с вирусом. Именно поэтому людей призывают активно вакцинироваться. Этот процесс продолжается и в Украине. Помимо двух основных доз, украинцам вводят и бустерную.

Источник: tirol.orf.at

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