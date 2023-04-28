Группа исследователей из Northwestern Medicine создали приложение, позволяющее в течение пяти минут проверить состояние человека и выявить, например, деменцию, или начало болезни Паркинсона.

Врачи знают, что, как правило, люди не желают проходить длительные медицинские обследования, особенно если никаких заметных проявлений не чувствуют. И из-за этого многие болезни, которые медленно развиваются, диагностируют очень поздно, и это сказывается на результатах лечения.

Появление нового приложения NIH Toolbox® V3 для iPad врачи восприняли на ура. Оно за считанные минуты, без анализов и дополнительных исследований, может оценить состояние пациента и когнитивные нарушения, которые у него уже есть.

Программа подойдет и для проверки на способность адаптироваться к новым условиям детишек, перед поступлением их в садик или школу. А у людей старшего возраста выявит проблемы когнитивного характера, например, начинающуюся деменцию.

Приложение содержит 50 тестов, оценивающих когнитивные, моторные, сенсорные и эмоциональные проблемы. Причем также учитываются и анализируются индивидуальные способности и особенности человека, например, скорость ответа на вопросы, склонность к ассоциациям и тому подобное.

— Команда унифицирует эффективные практики и методы и трансформирует их в цифровой формат, — рассказывает руководитель исследования и заместитель главы отдела медицинских социальных наук Файнбергской медицинской школы Северо-Западного университета Ричард Гершон.

Теперь пациент может пройти экспресс-проверку еще до визита к врачу, результаты теста автоматически загружаются в облачный кабинет, где их сможет просматривать специалист.

Исследователи хотят усовершенствовать и расширить тесты. Сделать так, чтобы каждый из 50 тестов стал отдельным разделом приложения.

Уже доказано, что приложение NIH Toolbox® V3 поможет людям, которые только что переболели коронавирусной болезнью и, как осложнение, переживают состояние так называемого затуманенного мозга. Тесты покажут, какие отделы головного мозга стали работать хуже, и, следовательно, врач может принять эффективные меры для улучшения самочувствия пациента.

Пока что NIH Toolbox® V3 знает только два языка — английский и испанский. Но разработчики постепенно будут расширять их перечень.

Уже перспективное приложение доступно в Apple Store.

Источник: StudyFinds