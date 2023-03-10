По данным ООН, вспышка холеры в Малави является самой смертоносной за всю историю страны. Болезнь, унесшая жизни более 1 500 человек с марта прошлого года, усугубилась проливными дождями и перегруженностью системы здравоохранения.

В не имеющей выхода к морю стране на юго-востоке Африки было выявлено более 50 тыс. случаев заболевания с момента объявления вспышки холеры, вызванной двумя разрушительными тропическими штормами, обрушившимися на регион. Почти 200 детей погибли.

Холера была эндемичной в Малави с конца 1990-х годов, но это явление, которое обычно носит сезонный характер и ограничивается периодом с ноября по май, на этот раз сохранилось и распространилось на все 28 округов Малави.

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Холера, передающаяся через зараженную пищу или воду, часто является легкой инфекцией, но может привести к летальному исходу в течение нескольких часов, если ее не лечить. В тяжелых случаях медики применяют внутривенные жидкости и антибиотики.

В ЮНИСЕФ выразили крайнюю обеспокоенность ухудшением условий в Малави. Ожидается, что к концу месяца почти четверть миллиона детей в возрасте до пяти лет будут страдать от острого недоедания, а более 60 тыс. — от острого недоедания.

По словам экспертов, поскольку вероятность умереть от холеры у сильно истощенного ребенка в 11 раз выше, вспышка холеры может означать смертный приговор для тысяч детей в Малави.

В прошлом месяце Всемирная организация здравоохранения заявила, что в настоящее время 22 страны борются со вспышками холеры, включая Сирию и Гаити.