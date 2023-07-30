Семья 39-летней Кристал Талавера, матери четверых детей, которая скончалась в 2021 году после приема препарата под названием кратом, получила компенсацию в размере $11 млн.

Сообщается, что кратом представляет собой легальный растительный экстракт из Юго-Восточной Азии, который оказывает опиоидоподобное действие на мозг. Кратом широко продается в США в аптеках и интернете.

— Нет таких денег, которые компенсировали бы боль и страдания детей г-жи Талавера, тем не менее ответчик должен заплатить какую-то сумму, пусть и недостаточную, — отметил судья федерального суда Дональд Миддлбрукс.

Владелец компании-дистрибьютора Kratom Distro, которое занимается легальным ввозом вещества в страну, отказался комментировать решение суда и пока не сообщил о намерениях добиваться его отмены.

Сообщается, что Агентство по борьбе с наркотиками США в 2016 году наложило самые строгие ограничения на кратом, который, по словам экспертов, часто используется людьми для самолечения боли, беспокойства, депрессии, опиоидной зависимости, а также абстиненции.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США в свою очередь предупредило потребителей о возможных рисках безопасности и зависимости, связанных с кратомом, и высказалось за проведение дополнительных исследований, направленных на лучшее понимание этого препарата и его компонентов.