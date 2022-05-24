Сразу два перинатальных центра Украины, в Кривом Роге и Харькове, при содействии первой леди Елены Зеленской, получили инкубаторы бесперебойного питания, которые прибыли в нашу страну из Франции.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
— С начала войны количество преждевременных родов увеличилось, и многим новорожденным требуется круглосуточная аппаратная поддержка. Инкубаторы с бесперебойным питанием помогут в выхаживании младенцев.
Сообщается, что новые аппараты удалось получить благодаря усилиям Врачи без границ/Médecins Sans Frontières и местного бизнеса во Франции, который объединился для поддержки Украины во время благотворительного ужина Ukraine unify.
Проект был инициирован первой леди Украины Еленой Зеленская при содействии Посольства Украины во Франции.