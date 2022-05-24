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При содействии первой леди: два перинатальных центра Украины получили инкубаторы с бесперебойным питанием

24 мая 2022, 12:51
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
медики

Сразу два перинатальных центра Украины, в Кривом Роге и Харькове, при содействии первой леди Елены Зеленской, получили инкубаторы бесперебойного питания, которые прибыли в нашу страну из Франции.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

— С начала войны количество преждевременных родов увеличилось, и многим новорожденным требуется круглосуточная аппаратная поддержка. Инкубаторы с бесперебойным питанием помогут в выхаживании младенцев.

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Сообщается, что новые аппараты удалось получить благодаря усилиям Врачи без границ/Médecins Sans Frontières и местного бизнеса во Франции, который объединился для поддержки Украины во время благотворительного ужина Ukraine unify.

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Проект был инициирован первой леди Украины Еленой Зеленская при содействии Посольства Украины во Франции.

Источник
Минздрав
Теги
благодійні фонди, Благотворительность, Кривой Рог, новонароджені, Елена Зеленская, Франция, Харьков
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