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За неделю на 103 украинцы звонили более 153 тыс. раз: в каких случаях бригада скорой не приедет

8 августа 2022, 15:51
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
скорая
Источник: Depositphotos

Специалисты Министерства здравоохранения Украины рассказали, в каких именно случаях к человеку, позвонившему на номер 103, будет выслана бригада экстренной медицинской помощи.

— Только за прошедшую неделю в скорую позвонили более 153 тыс. раз. 26% звонков нуждались только в телефонной консультации. Еще 7% были ошибочными. В целом бригады выехали на вызов в 47% случаев, — дает статистику Минздрав.

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И объясняет, когда все же стоит звонить на номер 103:

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  • проблемы с дыханием (затрудненное, одышка) или его отсутствие;
  • признаки массивного кровотечения;
  • боль, ощущение стеснения в грудной клетке;
  • потеря сознания или его спутанность;
  • другие состояния, которые угрожают жизни и здоровью;
  • признаки инсульта и инфаркта.

Отмечается, что высокая температура не является основанием для вызова бригады медиков.

— Если во время общения диспетчер обнаружит основания для выезда скорой, то направит бригаду к пациенту. Если же таких оснований нет, то будет предоставлена консультация по телефону, — сообщает Минздрав.

Также пациента могут направить к семейному врачу, если его состояние не является неотложным, но требует осмотра или обследования.

Источник
Минздрав
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МОЗ Украины статистика швидка допомога
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