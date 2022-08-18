Сотрудниками Западноукраинского специализированного детского медицинского центра организован очередной “конвой жизни” по отправке на этот раз семерых детей, страдающих тяжелыми онкологическими заболеваниями, на лечение в клиники Италии.

Сообщается, что из Львова, в сопровождении медбригад, юных пациентов вместе с близкими доставляют сначала в Польшу, в специально созданную клинику Unicorn. Там детей распределяют на постоянное лечение – в Польше или других странах.

— С первых дней российского вторжения на базе этой больницы организуют конвой жизни для лечения украинских детей с онкологическими диагнозами в клиниках ЕС, США и Канады, — говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента Украины.

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Отмечается, что проект стал возможным благодаря договоренностям между первыми леди, руководством и министерствами здравоохранения ряда стран, а также сотрудничеству волонтерских и медицинских организаций.

Кроме того, первая леди посетила один из лицеев Львова. По рекомендациям Минобразования в новом учебном году офлайн-занятия в образовательных учреждениях могут проводиться только при наличии надежного укрытия, в которое во время воздушной тревоги могут переместиться участники учебного процесса.

В лицее, где побывала супруга президента, уже оборудовали такое помещение. Елена Зеленская призвала родителей лично проверить безопасность школ, в которых запланировано очное обучение с 1 сентября.

— Пройдите по пути, по которому в случае тревоги должны двигаться ваши дети. Мы должны совмещать образовательный процесс с максимальной безопасностью. И позаботиться о ней должны мы, взрослые, – резюмировала Елена Зеленская.

Фото: ОП