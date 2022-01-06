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За отказ от Covid-вакцинации: в Америке уволены сразу 700 сотрудников одной клиники

6 января 2022, 16:57
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
увольнение
Источник: Depositphotos

Некоммерческая клиника Мэйо в США увольняет около 700 сотрудников, которые не выполнили требования по вакцинации от коронавирусной инфекции. Это примерно 1% от общей численности трудового коллектива медицинского учреждения.

Как сообщается, руководство медицинского центра предоставило своим сотрудникам возможность получить до 3 января 2022 года хотя бы первую дозу вакцины. Или же предоставить соответствующее освобождение по медицинским или религиозным причинам.

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Согласно заявлению клиники Мэйо, около 1% из 73 тыс. сотрудников не выполнили эти требования.

В заявлении говорится, что этот показатель уволенных по причине отказа от Covid-вакцинации сопоставим с аналогичными данными других организаций здравоохранения.

При этом особо отмечается, что большинство отказов от Covid-прививок по медицинским или религиозным причинам были удовлетворены.

Источник: Kare11

Теги
Вакцинация , звільнення , Коронавирус Covid-19 , Медики , США
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