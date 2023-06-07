Речь идет о воде, загрязненной нитратами, и водно-нитратной метгемоглобинемии.

Дефицит питьевой воды на затопленных в результате подрыва агрессором Каховской ГЭС территориях может побудить людей массово использовать воду из колодцев, колодцев и неглубоких скважин.

Это повышает риск заболевания водно-нитратной метгемоглобинемией.

Водно-нитратная метгемоглобинемия — заболевание, вызывающее значительное повышение содержания метгемоглобина в крови. Это происходит вследствие токсического действия нитратов и приводит к нарушениям в работе печени, почек, сердечно-сосудистой и нервной систем.

К признакам отравления нитратами относятся:

диарея, тошнота, рвота;

одышка, тахикардия, цианоз;

резкие боли в животе, пожелтение глаз;

сонливость, усталость, головная боль.

Поэтому врачи предостерегают людей в зоне бедствия от использования воды из указанных выше источников для приготовления детского питания или блюд.

Не следует употреблять питьевую воду из колодцев и каптажей, в которых содержание нитратов превышает нормативные показатели (50 мг/л).

Колодцы, которые чистятся менее 1 раза в год, — когда откачивается вода, стенки освобождаются от налета, а дно от осадка, — можно считать сегодня опасными.

Также существует реальная угроза загрязнения воды, если территорию вблизи колодца, или бювета используют для мытья машин, а в воде из каптажа устраивают водопой животных или водоплавающей птицы.

И самое главное — кипячение загрязненной нитратами воды не уменьшает, а увеличивает ее токсичность.

Такую жидкость можно использовать только для мытья посуды, стирки белья, уборки в помещениях и тому подобное.

Источник: Центр громадського здоров’я України