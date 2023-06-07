Речь идет о воде, загрязненной нитратами, и водно-нитратной метгемоглобинемии.
Дефицит питьевой воды на затопленных в результате подрыва агрессором Каховской ГЭС территориях может побудить людей массово использовать воду из колодцев, колодцев и неглубоких скважин.
Это повышает риск заболевания водно-нитратной метгемоглобинемией.
Водно-нитратная метгемоглобинемия — заболевание, вызывающее значительное повышение содержания метгемоглобина в крови. Это происходит вследствие токсического действия нитратов и приводит к нарушениям в работе печени, почек, сердечно-сосудистой и нервной систем.
К признакам отравления нитратами относятся:
- диарея, тошнота, рвота;
- одышка, тахикардия, цианоз;
- резкие боли в животе, пожелтение глаз;
- сонливость, усталость, головная боль.
Поэтому врачи предостерегают людей в зоне бедствия от использования воды из указанных выше источников для приготовления детского питания или блюд.
Не следует употреблять питьевую воду из колодцев и каптажей, в которых содержание нитратов превышает нормативные показатели (50 мг/л).
Колодцы, которые чистятся менее 1 раза в год, — когда откачивается вода, стенки освобождаются от налета, а дно от осадка, — можно считать сегодня опасными.
Также существует реальная угроза загрязнения воды, если территорию вблизи колодца, или бювета используют для мытья машин, а в воде из каптажа устраивают водопой животных или водоплавающей птицы.
И самое главное — кипячение загрязненной нитратами воды не уменьшает, а увеличивает ее токсичность.
Такую жидкость можно использовать только для мытья посуды, стирки белья, уборки в помещениях и тому подобное.
Источник: Центр громадського здоров’я України