С начала полномасштабного вторжения русские оккупанты повредили 788 медицинских учреждений и еще 123 разрушили до основания.

В настоящее время Украина уже создала план восстановления медицинской инфраструктуры. Наработаны необходимые изменения в строительных нормах, обновлены требования по проектированию и строительству медучреждений. Все это позволит возводить больницы, которые будут отвечать лучшим европейским и мировым стандартам, сообщил заместитель министра здравоохранения Богдан Боруховский.

Минздрав Украины в сотрудничестве с Министерством развития общин и территорий завершает подготовку нормативной базы по восстановлению медицинской инфраструктуры Украины.

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– На месте медицинских учреждений, которые сегодня разрушила и продолжает разрушать Россия, Украина должна построить современные больницы с учетом лучших европейских практик. Чтобы воплотить наши амбициозные планы в жизнь, сегодня крайне необходимо быстро принять новые строительные нормы по здравоохранению, – рассказал Богдан Боруховский.

Также Минздрав совместно с Минрегионом работает над изменениями в санитарно-гигиенических требованиях к новому строительству и реконструкции учреждений охраны.

Благодаря обновлению государственных строительных норм и внедрению санитарно-гигиенических требований больницы будут строиться по лучшим мировым образцам.

Прежде всего это позволит существенно улучшить условия пребывания пациентов в медучреждениях и улучшить условия работы медиков.

Фото: Луганская ОВА