Кабинет Министров Украины поддержал инициативу Министерства здравоохранения по реформированию системы проведения медико-социальной экспертизы.
До 1 апреля решения Минздрава совместно с Министерством социальной политики подадут на одобрение правительства план мер по реформированию МСЭК.
План будет предусматривать прозрачность административных и других процессов, пути формирования новых маршрутов, в том числе внедряя ИТ-инструменты.
Параллельно продлится работа по внедрению обновленной системы реабилитации в сфере здравоохранения, пересмотр порядков проведения спецэкспертиз, передача непрофильных функций МСЭК, внедрение новых цифровых инструментов для автоматизации и прозрачности процессов.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко подчеркнул, что системная работа по реформированию порядка установления инвалидности продолжается. Сейчас в Украине:
- утвержден МКФ как национальный классификатор,
- подготовлены специалисты и учебно-методические материалы по использованию МКФ в практике
- введена работа мультидисциплинарных реабилитационных команд,
- отходим от советского подхода опеки над лицами с инвалидностью к обеспечению действенных инструментов адаптации людей к жизни в обществе.
Фокус на внедрении электронных инструментов, в свою очередь, должен помочь избавиться и от коррупционной составляющей, долгое время сопровождавшей работу МСЭК.