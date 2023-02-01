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Обеспечить прозрачность и исключить коррупцию: в Украине будут реформировать систему МСЭК

1 февраля 2023, 17:57
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
мсек врачи
Источник: Depositphotos

Кабинет Министров Украины поддержал инициативу Министерства здравоохранения по реформированию системы проведения медико-социальной экспертизы.

До 1 апреля решения Минздрава совместно с Министерством социальной политики подадут на одобрение правительства план мер по реформированию МСЭК.

План будет предусматривать прозрачность административных и других процессов, пути формирования новых маршрутов, в том числе внедряя ИТ-инструменты.

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Параллельно продлится работа по внедрению обновленной системы реабилитации в сфере здравоохранения, пересмотр порядков проведения спецэкспертиз, передача непрофильных функций МСЭК, внедрение новых цифровых инструментов для автоматизации и прозрачности процессов.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко подчеркнул, что системная работа по реформированию порядка установления инвалидности продолжается. Сейчас в Украине:

  • утвержден МКФ как национальный классификатор,
  • подготовлены специалисты и учебно-методические материалы по использованию МКФ в практике
  • введена работа мультидисциплинарных реабилитационных команд,
  • отходим от советского подхода опеки над лицами с инвалидностью к обеспечению действенных инструментов адаптации людей к жизни в обществе.
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Фокус на внедрении электронных инструментов, в свою очередь, должен помочь избавиться и от коррупционной составляющей, долгое время сопровождавшей работу МСЭК.

Источник
Минздрав
Теги
Медицина в Україні
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