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Ушиб легких и травмы ноги: врачи рассказали о состоянии пострадавшего после ночной атаки дронами Львова

19 сентября 2023, 13:35
Марина Мелехова редактор
львів

Воздушная тревога на Львовщине началась в 03:40 19 сентября и продолжалась почти 2,5 часа. В результате атаки дронами Shahed ранен молодой человек.

— Около шести утра к нам обратился 26-летний мужчина, который получил травмы в результате вражеского обстрела: трехкосточковый перелом голеностопного сустава и ушиб легких, — вспоминает ортопед-травматолог Больницы Святого Пантелеймона во Львове.

По словам врача, сейчас пациент находится в отделении реанимации и чувствует себя удовлетворительно.

В дальнейшем ему проведут оперативное вмешательство, активизируют вертикаль и будут наблюдать за состоянием.

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Подробнее о ночной вражеской атаке дронами 19 августа читайте здесь.

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Фото: Первое медицинское объединение Львова

Источник
Перше медичне об’єднання Львова
Теги
Война в Украине Львов медична допомога
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