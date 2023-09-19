Воздушная тревога на Львовщине началась в 03:40 19 сентября и продолжалась почти 2,5 часа. В результате атаки дронами Shahed ранен молодой человек.

— Около шести утра к нам обратился 26-летний мужчина, который получил травмы в результате вражеского обстрела: трехкосточковый перелом голеностопного сустава и ушиб легких, — вспоминает ортопед-травматолог Больницы Святого Пантелеймона во Львове.

По словам врача, сейчас пациент находится в отделении реанимации и чувствует себя удовлетворительно.

В дальнейшем ему проведут оперативное вмешательство, активизируют вертикаль и будут наблюдать за состоянием.

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Фото: Первое медицинское объединение Львова