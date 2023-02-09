21-летний защитник Украины Андрей Петровский, получивший многочисленные огнестрельные ранения под Бахмутом, после лечения переведен на длительную реабилитацию в Хмельницкий областной госпиталь ветеранов войны.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

24 февраля, после полномасштабного нападения РФ, парень отправился на фронт защищать родную страну, подписав контракт с Вооруженными силами Украины. С начала службы Андрей, сам родом из Хмельнитчины, воевал на Донецком направлении.

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11 сентября вблизи Бахмута защитник попал под вражеский обстрел и получил ушиб спинного мозга и многочисленные огнестрельные осколочные ранения в области позвоночника, конечностей.

Сразу после ранения необходимую домедицинскую помощь оказали побратимы. Далее была эвакуация и длительное лечение в больницах Бахмута, Краматорска, Днепра и Киева.

Когда Андрея перевели в Хмельницкий областной госпиталь ветеранов войны для длительной реабилитации, он не мог ходить.

В госпитале начал проходить специальную терапию, благодаря которой удалось восстановить и увеличить силу в конечностях и суставах. Сейчас защитник имеет хорошие результаты, уже самостоятельно садится, встает и ходит с помощью ходунков.

Андрей планирует вернуться в госпиталь для продолжения физической терапии после снятия аппарата внешней фиксации (АВФ) с левой руки. А потом — снова на службу, на фронт, к побратимам.