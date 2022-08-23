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Загрязнение воздуха: в Киев юго-восточный ветер принес пыль

23 августа 2022, 11:44
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Загрязнение воздуха: в Киев юго-восточный ветер принес пыль
Источник: Depositphotos

В Киеве зафиксировано загрязнение воздуха. Концентрация взвешенных частиц пыли приближается к предельно допустимой. Источник образования пыли находится вне столицы.

Пыль перемещается с юго-восточного направления с воздушными массами.

На левобережной части города содержание взвешенных частиц составляет 273 мкг/м3, на правобережной – 316 мкг/м3 (предельно допустимая концентрация – 500 мкг/м3).

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Такие вещества как оксид и диоксид азота, оксид серы, озон, формальдегид, оксид углерода, сероводород, не обнаружены.

КГГА рекомендует горожанам:

  • закрыть окна дома
  • не выходить лишний раз на улицу
  • пить много воды
  • если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.
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Источник
КГГА
Теги
Київ
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