23 августа 2022, 11:44 Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я

В Киеве зафиксировано загрязнение воздуха. Концентрация взвешенных частиц пыли приближается к предельно допустимой. Источник образования пыли находится вне столицы. Пыль перемещается с юго-восточного направления с воздушными массами. На левобережной части города содержание взвешенных частиц составляет 273 мкг/м3, на правобережной – 316 мкг/м3 (предельно допустимая концентрация – 500 мкг/м3). Сейчас смотрят Такие вещества как оксид и диоксид азота, оксид серы, озон, формальдегид, оксид углерода, сероводород, не обнаружены. КГГА рекомендует горожанам: закрыть окна дома

не выходить лишний раз на улицу

пить много воды

если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум. Читайте также: Влажная уборка, душ и много воды: алгоритм поведения в условиях загрязнения воздуха

Источник КГГА

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