В Киеве зафиксировано загрязнение воздуха. Концентрация взвешенных частиц пыли приближается к предельно допустимой. Источник образования пыли находится вне столицы.
Пыль перемещается с юго-восточного направления с воздушными массами.
На левобережной части города содержание взвешенных частиц составляет 273 мкг/м3, на правобережной – 316 мкг/м3 (предельно допустимая концентрация – 500 мкг/м3).
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Такие вещества как оксид и диоксид азота, оксид серы, озон, формальдегид, оксид углерода, сероводород, не обнаружены.
КГГА рекомендует горожанам:
- закрыть окна дома
- не выходить лишний раз на улицу
- пить много воды
- если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.