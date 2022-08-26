Наиболее распространенной болезнью позвоночника у детей является сколиоз – искривление и деформация позвоночника. Причины возникновения этих деформаций не установлены.

У дочери Галины сколиоз наблюдался еще с детства.

– Началось, наверное, с того, что я начала замечать, как у нее опускается одно плечо. Ну и мы начали ходить к врачу, делать снимки, и нам сказали, что нужно носить корсет, и мы его носили семь-восемь лет, – рассказывает мать пациентки Галина.

К сожалению, корсет не смог исправить ситуацию и у девочки развилась выраженная деформация позвоночника четвертой степени.

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– Она могла ходить без корсета только час в день. Когда там моется там или еще что-нибудь, а так все время спать в нем, есть в нем, в школу ходить, а он пластмассовый и это тяжело. Не стало хуже, но она не может в нем ходить всю свою жизнь. Решили, что лучше сделать операцию, потому что она уже девочка взрослая, и чтобы нормально, адекватно жить, решили, что надо сделать операцию, — отмечает мать.

Раньше на операцию нужно было ехать в Харьков. Однако, учитывая, что сегодня это невозможно, харьковские специалисты согласились приехать во Львов.

– И они согласились, учитывая, что мы можем обеспечить проведение такого большого вмешательства у нас в больнице. Они приехали сюда, и мы вместе совместно с ними провели эту сложную операцию успешно, — отмечает заведующая отделением детской ортопедии Львовской областной детской больницы Охматдет Злата Кузьо.

Девочка навсегда забудет о корсете, который она носила несколько лет подряд и сможет реализовать свою давнюю мечту стать моделью.

– Теперь ее ждет реабилитация. Она уже сегодня утром становилась на ножки, топталась у кровати, и мы с ней такие тренировки будем проводить несколько раз в день. То есть нам нужно, чтобы хотя бы 3 раза днем ​​она поднималась, – уверяет Злата Кузьо.

Медики напоминают, что сегодняшний малоподвижный образ жизни, постоянное пребывание за компьютерами, в телефонах, а скоро и за партами может приводить к деформации позвоночника. Поэтому, хотя бы раз в год ребенка нужно показывать узкому специалисту – ортопеду.

— Нечасто оно нуждается в оперативном вмешательстве, но это очень частое заболевание, очень частая патология. Бывает, что обращаются слишком поздно, — отмечает заведующая отделением детской ортопедии Львовской областной детской больницы Охматдет.

Первые признаки болезни позвоночника должны заметить родители и обратиться к специалистам.

— Ребенок чувствует, что у него несимметричное тело. В тяжелых случаях может быть и асимметрия туловища, и может быть даже и хромание. Ранние признаки — это обычно разная высота надплечья и разница по талии, — говорит Злата Кузьо.

Сколиоз развивается постепенно. Его ни в коем случае нельзя игнорировать, ведь в будущем это влияет не только на физическое здоровье организма в целом, но и на социальное и психическое состояние.

Источник: Правда тут