Согласно недавнему исследованию ученых инженерной школы Тандон Нью-Йоркского университета, повседневные удовольствия, такие как прослушивание музыки, чашка кофе или аромат любимых духов, могут повысить активность мозга, улучшить когнитивные способности, в том числе при выполнении задач, требующих концентрации и памяти.

Исследователи для решения столь специфической задачи использовали технологию мониторинга мозга MindWatch.

Эта технология позволяет анализировать мозговую активность человека на основе данных, поступающих со специального браслета. Он отслеживает электродермальную активность (EDA).

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Тесты проводились, когда участники слушали любимую музыку, нюхали любимые духи и пили кофе.

Выяснилось, что все это — и музыка, и кофе, и парфюмерия существенно влияли на возбуждение мозга участников и стимулировало их рабочую память.

Мозговые волны демонстрировали активность бета-диапазона, который связан с пиковой когнитивной деятельностью.

Исследователи подчеркнули, что технология MindWatch все еще находится в стадии разработки, но их конечная цель состоит в том, чтобы позволить любой человек мог отслеживать когнитивное возбуждение своего мозга в режиме реального времени.

И в стрессовый момент, к примеру, включить любимый трек или выпить чашечку кофе, чтобы привести себя в такое состояние, в котором мозг будет более успешно выполнять рабочие или школьные задания.

Команда MindWatch продолжает исследования, чтобы более детально изучить этот феномен.