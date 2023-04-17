Полицейские Винницкого райуправления получили срочный вызов в частное медучреждение около 17 часов 13 апреля. Там обнаружили труп женщины с признаками насильственной смерти. Об этом сообщила Полиция Винницкой области на своей странице в Facebook.

Следственно-оперативная группа установила, что умершая — 42-летняя пациентка, которая проходила курс лечения. Как сообщил начальник Отдела полиции №3 Винницкого райуправления Игорь Чебан, результаты судебно-медицинской экспертизы подтвердили: причиной смерти женщины стала механическая асфиксия. Ее просто задушили.

В результате оперативных поисковых мероприятий удалось установить и подозреваемого. Им оказался работник этого же медучреждения. В его обязанности входило ухаживать за пациенткой. Свидетели сообщили, что между ними часто возникали ссоры.

Подозреваемого задержали прямо на рабочем месте. Согласно ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, в случае доказательства вины ему грозит до 15 лет лишения свободы.

До избрания меры пресечения подозреваемый будет находиться в изоляторе временного содержания.

Источник:Поліція Вінницької області