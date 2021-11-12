Согласно исследованию американских ученых, женщинам с длительным течением Covid-19 может потребоваться целенаправленная реабилитация в связи с крайней ограниченностью физической активности. Речь идет о нарушениях сердечного ритма в ответ даже на минимальную физическую нагрузку.

Важность результатов научной работы обоснована большей распространенностью возрастной физической инвалидности среди женщин по сравнению с мужчинами. Ученые сообщают о значительных различиях в восстановлении после ходьбы в течение шести минут у женщин через несколько месяцев после перенесенной легкой или умеренной степени Covid-19.

Контрольная и экспериментальная группы были сопоставлены по возрасту и индексу массы тела, что дало большую уверенность в том, что настоящие результаты были связаны с длительным синдромом Covid-19, а не с основными различиями, связанными со старением или ожирением.

Женщины сообщали об одышке или болях в суставах и мышцах, которые возникали во время ходьбы. По мнению ученых, аномальные реакции сердечного ритма на нагрузку связаны с большим количеством дней одышки в начале болезни и меньшей способностью легких к газообмену.

Хотя мужчины более склонны к повышенной тяжести симптомов Covid-19 и рискам летального исхода, недавние наблюдения показывают, что женщины могут быть более восприимчивыми к определенному дискомфорту, связанному с легкими, через несколько месяцев после выздоровления.

В итоге женщины в три раза чаще, чем мужчины, обращаются за лечением стойких симптомов после положительного диагноза Covid-19.

В исследовании не контролировался менопаузальный статус или уровень гормонов. Учитывая, что многие пациенты, которые обращаются за лечением от стойких симптомов Covid-19, — женщины в возрасте от 40 до 45 лет, вполне возможно, что гормональные изменения во время менопаузального перехода могут повысить восприимчивость к развитию стойких симптомов, связанных с Covid-19.

Результаты показывают, что целевая программа реабилитации может быть особенно полезной для женщин со стойкими симптомами Covid-19, что поспособствует их выздоровлению и сведет к минимуму предрасположенность к хроническому ухудшению физического состояния.