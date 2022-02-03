Из армии Соединенных Штатов будут увольнять военнослужащих, отказавшихся вакцинироваться от Covid-19.

Военное руководство США заявило, что отказывающиеся вакцинироваться будут немедленно уволены, потому что представляют угрозу боеспособности.

В заявлении говорится, что это распоряжение будет распространяться на всех действующих военных и резервистов.

— Боеспособность армии зависит от солдат, готовых тренироваться, направляться, сражаться и побеждать в войнах нашего государства. Невакцинированные солдаты представляют риск для других и подрывают боеспособность, — заявила пресс-секретарь армии Кристин Вормут.

Сообщается, что такое решение уже принято на флоте, в авиации и других структурных подразделениях.

В настоящее время большинство военных получили прививки по крайней мере одной дозой. За время пандемии от коронавируса умерли 79 военных.

Из рядов Корпуса морской пехоты уже уволены более 100 военных, отказавшихся делать прививки от Covid-19.