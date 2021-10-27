Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией настолько остра, что министерство здравоохранения Латвии намерено уже в ближайшую пятницу, 29 октября, просить правительство разрешить мобилизацию медицинского персонала, которого в настоящее время катастрофически не хватает.

Об этом на заседании кабинета министров заявила руководитель центра медицины катастроф Службы безотлагательной медицинской помощи Дита Хейберга.

Согласно латвийскому закону, мобилизацию объявляют в связи с ситуацией, которая угрожает благополучию страны. Тогда правительство активирует все незадействованные ресурсы, в том числе и человеческие, чтобы не допустить обвала, в данном случае, системы здравоохранения.

Минздрав Латвии намерен объявить о мобилизации уже 2 ноября. Как сообщил министр здравоохранения Даниэл Павлютс, до этой даты будут определены медицинские специальности, которые подпадут под мобилизацию.

Если статистические показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией останутся на прежнем уровне, в стране также планируется увеличение до 2 500 количества койко-мест под Covid-больных.

Латвия уже обратилась в Европейский Союз с просьбой поддержать систему здравоохранения дополнительным медицинским оборудованием.

Источник: Delfi