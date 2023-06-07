Медицинская система Украины готовится к возможным случаям ботулизма. Противоботулиническая сыворотка есть в достаточном количестве.

В результате подрыва россиянами Каховской ГЭС зафиксирован массовый мор рыбы на Днепропетровщине.

Десятки тысяч (!) рыбин вынесло на поверхность обмелевших водоемов. Такая же ситуация в ближайшие дни может распространиться на другие пострадавшие регионы.

Мор рыбы, да еще и настолько массовый, может стать соблазном для местных жителей. А значит вполне реальна угроза возникновения в ощутимых масштабах острого инфекционного заболевания — ботулизма.

Ботулизмом заражаются в результате употребления продуктов, отравленных токсинами, которые вырабатывают бактерии-возбудители болезни. Ботулотоксин — один из самых сильных биологических ядов.

Ни варка, ни жарка, ни запекание, и уж точно ни вяление или копчение не сделают такую рыбу безопасной для употребления.

Поэтому мертвую или умирающую рыбу нельзя собирать для дальнейшего хранения, готовить или употреблять в еду. Она наверняка содержит возбудителей инфекционных болезней, паразитов или опасные химические вещества!

Симптомы ботулизма включают:

выраженную усталость, слабость, головокружение, тошноту, головную боль;

снижение четкости зрения (невозможно читать мелкий текст), пелену перед глазами — это на начальных стадиях заражения;

сухость во рту и горле, а также затруднения при глотании и речи;

рвоту, запор и вздутие живота;

паралич дыхательных мышц.

Стоит немедленно, не откладывая, обратиться за медицинской помощью, если у вас есть любой из указанных симптомов.

А вот повышение температуры не характерно для ботулизма.