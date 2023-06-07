Новости здоровья На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости здоровья

Угроза вспышки ботулизма реальна: массовый мор рыбы фиксируют на Днепропетровщине

7 июня 2023, 16:26
Валентина Андрейко журналіст
мор риби
Источник: Unsplash

Медицинская система Украины готовится к возможным случаям ботулизма. Противоботулиническая сыворотка есть в достаточном количестве.

В результате подрыва россиянами Каховской ГЭС зафиксирован массовый мор рыбы на Днепропетровщине.

Десятки тысяч (!) рыбин вынесло на поверхность обмелевших водоемов. Такая же ситуация в ближайшие дни может распространиться на другие пострадавшие регионы.

Мор рыбы, да еще и настолько массовый, может стать соблазном для местных жителей. А значит вполне реальна угроза возникновения в ощутимых масштабах острого инфекционного заболевания — ботулизма.

Ботулизмом заражаются в результате употребления продуктов, отравленных токсинами, которые вырабатывают бактерии-возбудители болезни. Ботулотоксин — один из самых сильных биологических ядов.

Ни варка, ни жарка, ни запекание, и уж точно ни вяление или копчение не сделают такую рыбу безопасной для употребления.

Поэтому мертвую или умирающую рыбу нельзя собирать для дальнейшего хранения, готовить или употреблять в еду. Она наверняка содержит возбудителей инфекционных болезней, паразитов или опасные химические вещества!

Симптомы ботулизма включают:

  • выраженную усталость, слабость, головокружение, тошноту, головную боль;
  • снижение четкости зрения (невозможно читать мелкий текст), пелену перед глазами — это на начальных стадиях заражения;
  • сухость во рту и горле, а также затруднения при глотании и речи;
  • рвоту, запор и вздутие живота;
  • паралич дыхательных мышц.

Стоит немедленно, не откладывая, обратиться за медицинской помощью, если у вас есть любой из указанных симптомов.

А вот повышение температуры не характерно для ботулизма.

Читайте также:
банки з консервацієюМясные консервы и копченое сало по-домашнему: в Одесской области мужчина заболел ботулизмом

Источник
Минздрав
Теги
Ботулізм Днепропетровская область Рыба
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь