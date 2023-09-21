Специалисты Западноукраинского детского специализированного медицинского центра в Хмельницком провели сложнейшую операцию по удалению огромной опухоли на шее, угрожавшей жизни девушки. Перед этим онкологам пришлось применить специальное предоперационное лечение.

Как рассказывает сама пациентка по имени Екатерина, началось все с небольшого уплотнения, на которое она мало обращала внимание. Но после сильного удара в шею девушка заметила, что образование интенсивно растет.

— Мне опухоль не создавала дискомфорта. Но она была настолько велика, что пугала моих родных, и они заставили меня обратиться к врачам, — рассказывает Катя.

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В родном городе у девушки уже было оперативное вмешательство. Однако тогда опухоль не удалось удалить. Поэтому Екатерина обратилась к специалистам Центра в Хмельницком.

Здесь, после дообследования, установили окончательный диагноз – альвеолярная саркома мягких тканей. Онкологи сразу начали предоперационную химиотерапию.

— Это редкая опухоль с неблагоприятной локализацией. Образование распространялось почти до позвоночника, и в любой момент могло пережать важные нервные и сосудистые структуры шеи, — говорит онколог Северин Фернеза.

По словам медика, при таких размерах немедленное оперативное вмешательство было невозможным. Поэтому была применена химиотерапия, опухоль удалось уменьшить более чем на 50%.

Однако оперативное вмешательство также было затруднено, поскольку гигантская опухоль диаметром около 15 см уничтожила частично мышцы и нервы в этом участке. КТ показало, что образование опасно прилегает к некоторым сосудам.

— Операция была сложна для нас, как для хирургов, однако жизненно важна для пациентки. Нашим специалистам вместе с профессором DrHakan Ağır удалось не только полностью убрать опухоль, но и провести пластику рубца от предварительного вмешательства, — отмечает детский хирург Орест Лешневский.

Сейчас Екатерина восстанавливается после операции на дому. Ей еще предстоит продолжение лечения у онкологов. Однако девушка настроена оптимистично. Говорит, что поддержка родных поможет преодолеть недуг.

Источник: ЗУДСМЦ