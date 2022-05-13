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Грозит три года тюрьмы: в Виннице врач требовал у пациента 15 тыс. грн за бесплатную операцию

13 мая 2022, 17:25
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
медик
Источник: Depositphotos

В Виннице сотрудники полиции задержали во время получения взятки 59-летнего врача одного из местных лечебных учреждений. Выяснилось, что медик вымогал у пациента 15 тыс. грн за проведение операции, которая должна быть бесплатной.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Винницкой области.

— В полицию с сообщением о преступлении обратился 25-летний киевлянин. Он рассказал, что врач требует у него 15 тыс. грн за операцию, которая, согласно Программе медицинских гарантий НСЗУ, является бесплатной, — говорится в сообщении.

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По словам руководителя Винницкого районного управления полиции Виталия Курчика, медик был задержан оперативниками непосредственно на его рабочем месте во время передачи денег.

Следствие сообщило злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354 УКУ (подкуп работника предприятия, учреждения или организации). За такое преступление грозит до 3 лет тюрьмы.

Полиция обратилась с ходатайством в суд об избрании подозреваемому меры пресечения.

Источник
Нацполиция
Теги
затримання хабарника, Медики, Нацполиция, Операция, Взятка
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