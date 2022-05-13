В Виннице сотрудники полиции задержали во время получения взятки 59-летнего врача одного из местных лечебных учреждений. Выяснилось, что медик вымогал у пациента 15 тыс. грн за проведение операции, которая должна быть бесплатной.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Винницкой области.

— В полицию с сообщением о преступлении обратился 25-летний киевлянин. Он рассказал, что врач требует у него 15 тыс. грн за операцию, которая, согласно Программе медицинских гарантий НСЗУ, является бесплатной, — говорится в сообщении.

По словам руководителя Винницкого районного управления полиции Виталия Курчика, медик был задержан оперативниками непосредственно на его рабочем месте во время передачи денег.

Следствие сообщило злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354 УКУ (подкуп работника предприятия, учреждения или организации). За такое преступление грозит до 3 лет тюрьмы.

Полиция обратилась с ходатайством в суд об избрании подозреваемому меры пресечения.