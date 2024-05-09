Специалисты Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова спасают женщину с тяжелыми ранениями после вражеского удара по Константиновке ровно месяц назад — 9 апреля. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный директор клиники Сергей Рыженко.

Выжила она одна

— Ровно месяц после ада. Погибли все: дочь, внук, соседи. Выжила она одна. 9 апреля Зинаида была доставлена в больницу Мечникова из Константиновки в тяжелой коме после ракетного удара, — пишет Рыженко.

Сообщается, что при поступлении медики констатировали осколочное ранение головы, множественные рваные раны от обломков ракеты, лицо и конечности были черного цвета от термических ожогов.

16 дней в коме

По словам медиков, 16 дней пациентка была в коме. На сегодняшний день она — в сознании, дышит через аппарат, который установлен в горле.

— Общается с врачом Валерией, которая стала для нее и спасительницей, и дочерью. Они понимают друг друга посредством движений и жестов. Выгоревшие глаза не позволяют видеть, но Валерию она слышит по шагам, — пишет Сергей Рыженко.

Дом, которого больше нет

Он отмечает, что молодая врач самостоятельно провела десятки ночей и напряженных хирургических обработок, спасая жизнь Зинаиды. За 10 лет работы в септической реанимации она научилась по-настоящему исцелять, когда шансов совсем не оставалось.

По словам Рыженко, сегодня пациентка написала на клочке бумаги: “Хочу домой”. Она еще не знает, что после удара вражеской ракеты ее дома больше нет.

Источник: Сергей Рыженко