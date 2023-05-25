Анестезист операционного отделения родильного дома №7 в Одессе Юлия Шевченко спасла 11-месячного ребенка, который во время купания в ванной захлебнулся и потерял сознание.

Об этом на своей странице в Facebook сообщили сотрудники Управления здравоохранения Одесского горсовета.

— Одесские медики спасают жизнь не только в рабочее время, а где угодно и всегда, когда это нужно, — говорится в сообщении.

Стало известно, что Юлия Шевченко отдыхала после дежурства, когда в ее дверь постучала соседка. Случилась беда: малыш в возрасте 11 месяцев во время купания в ванной захлебнулся водой и потерял сознание.

Юлия Сергеевна не растерялась и, использовав свои навыки, оказала первую помощь и тем самым спасла жизнь ребенка.

Семья искренне благодарит спасительницу.

Источник: Управление здравоохранения Одесского горсовета