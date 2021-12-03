Меры, которые применяют против штамма коронавируса Дельта в сфере охраны здоровья, будут эффективными и в борьбе с новым вариантом Омикрон.

Об этом сообщил региональный директор Всемирной организации здравоохранения из западной части Тихоокеанского региона Такеши Касаи во время брифинга.

По его словам, пограничный контроль, который ввели в США и других странах, может выиграть время для борьбы со штаммом Омикрон. Но принятые меры и накопленный опыт борьбы с вариантом Дельта должны оставаться основой борьбы с пандемией.

— Положительной новостью во всем этом является то, что имеющиеся у нас данные о штамме Омикрон не предусматривают, что нам необходимо изменить направление нашего реагирования, — отметил эксперт.

Касаи предупредил, что каждое правительство должно быть готовым к новым всплескам болезни. Ведь новый штамм в конце концов появится в большинстве стран.

В ВОЗ считают, что они должны изучать свой опыт реагирования на вариант Дельта и повышать охват вакцинацией приоритетных групп: медицинских работников, пожилых людей, уязвимых групп населения.

Также не нужно забывать о других противоэпидемических мерах: ношение масок, социальное дистанцирование, усиление активного наблюдения, применение подхода пограничного контроля, основанного на оценке риска, и определение приоритетов по койкоместам в палатах интенсивной терапии для тех, кто нуждается в таком лечении.