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Заболело семь учеников: вспышка острой кишечной инфекции в Житомирском лицее

22 сентября 2023, 19:31
Марина Мелехова редактор
аналіз
Источник: Pexels

В Житомирском лицее №26 выявлена вспышка острой кишечной инфекции. По состоянию на 22 сентября 2023 года заболело семь учеников. Пятеро из них с диагнозом гастроэнтероколит находятся в инфекционном отделении больницы, двое — проходят амбулаторное лечение.

С целью ликвидации вспышки приняты соответствующие меры: организованы внеплановые лабораторные исследования образцов пищевых продуктов и питьевой воды, проведена дезинфекция помещений школы.

Главное управление Держпродспоживслужбы в Житомирской области держит ситуацию под контролем.

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Житомирська область Отравление хвороба
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