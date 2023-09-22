В Житомирском лицее №26 выявлена вспышка острой кишечной инфекции. По состоянию на 22 сентября 2023 года заболело семь учеников. Пятеро из них с диагнозом гастроэнтероколит находятся в инфекционном отделении больницы, двое — проходят амбулаторное лечение.

С целью ликвидации вспышки приняты соответствующие меры: организованы внеплановые лабораторные исследования образцов пищевых продуктов и питьевой воды, проведена дезинфекция помещений школы.

Главное управление Держпродспоживслужбы в Житомирской области держит ситуацию под контролем.