Заболеваемость немного снизилась: в Украине зафиксировано 6 234 новых случаев Covid-19

По состоянию на 18 сентября 2021 года в Украине подтвердили в целом 2 344 398 случая коронавируса. В Украине снова фиксируется увеличение суточного прироста больных, за сутки — 6 234 новых.

Среди них — 689 детей и 89 медработников.

За время пандемии вирус унес жизни 54 829 людей, за последние сутки — 79.

В то же время выздороветь в целом удалось 2 230 306 людям, за день — 1 736.

В течение всего времени в Украине провели 12 448 211 ПЦР-тестов, за сутки — 35 713.

Наибольшее количество новых подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (761), Львовской (585) и Днепропетровской (434) областях.

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Статистика:

Винницкая область — 13 случая;

Волынская область — 209 случаев;

Днепропетровская область — 434 случая;

Донецкая область — 272 случая;

Житомирская область — 215 случаев;

Закарпатская область — 44 случая;

Запорожская область — 260 случаев;

Ивано-Франковская область — 206 случаев;

Киевская область — 207 случаев;

Кировоградская область —40 случаев;

Луганская область — 246 случаев;

Львовская область — 585 случаев;

Николаевская область — 106 случаев;

Одесская область — 399 случаев;

Полтавская область — 176 случаев;

Ровенская область — 179 случаев;

Сумская область — 170 случаев;

Тернопольская область — 219 случаев;

Харьковская область — 761 случаев;

Херсонская область — 127 случаев;

Хмельницкая область — 160 случаев;

Черкасская область — 211 случаев;

Черновицкая область — 298 случаев;

Черниговская область — 161 случаев.

Согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на 17 сентября 2021 года в стране подтвердили 6 624 новых больных.