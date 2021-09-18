Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Cпецтемы Видео
Новости

Заболеваемость немного снизилась: в Украине зафиксировано 6 234 новых случаев Covid-19

18 сентября, 08:39 Дмитро Кудрявцев
коронавирус
Источник: Depositphotos

По состоянию на 18 сентября 2021 года в Украине подтвердили в целом 2 344 398 случая коронавируса. В Украине снова фиксируется увеличение суточного прироста больных, за сутки — 6 234 новых.

Среди них — 689 детей и 89 медработников.

За время пандемии вирус унес жизни 54 829 людей, за последние сутки — 79.

В то же время выздороветь в целом удалось 2 230 306 людям, за день — 1 736.

В течение всего времени в Украине провели 12 448 211 ПЦР-тестов, за сутки — 35 713.

Наибольшее количество новых подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (761), Львовской (585) и Днепропетровской (434) областях.

Читайте также:

На Харьковщине 10 детей заболели штаммом коронавируса Дельта

Статистика:

  • Винницкая область — 13 случая;
  • Волынская область — 209 случаев;
  • Днепропетровская область — 434 случая;
  • Донецкая область — 272 случая;
  • Житомирская область — 215 случаев;
  • Закарпатская область — 44 случая;
  • Запорожская область — 260 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 206 случаев;
  • Киевская область — 207 случаев;
  • Кировоградская область —40 случаев;
  • Луганская область — 246 случаев;
  • Львовская область — 585 случаев;
  • Николаевская область — 106 случаев;
  • Одесская область — 399 случаев;
  • Полтавская область — 176 случаев;
  • Ровенская область — 179 случаев;
  • Сумская область — 170 случаев;
  • Тернопольская область — 219 случаев;
  • Харьковская область — 761 случаев;
  • Херсонская область — 127 случаев;
  • Хмельницкая область — 160 случаев;
  • Черкасская область — 211 случаев;
  • Черновицкая область — 298 случаев;
  • Черниговская область — 161 случаев.

Согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на 17 сентября 2021 года в стране подтвердили 6 624 новых больных.

Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка