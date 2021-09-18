Заболеваемость немного снизилась: в Украине зафиксировано 6 234 новых случаев Covid-19

По состоянию на 18 сентября 2021 года в Украине подтвердили в целом 2 344 398 случая коронавируса. В Украине снова фиксируется увеличение суточного прироста больных, за сутки — 6 234 новых.
Среди них — 689 детей и 89 медработников.
За время пандемии вирус унес жизни 54 829 людей, за последние сутки — 79.
В то же время выздороветь в целом удалось 2 230 306 людям, за день — 1 736.
В течение всего времени в Украине провели 12 448 211 ПЦР-тестов, за сутки — 35 713.
Наибольшее количество новых подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (761), Львовской (585) и Днепропетровской (434) областях.
На Харьковщине 10 детей заболели штаммом коронавируса Дельта
Статистика:
- Винницкая область — 13 случая;
- Волынская область — 209 случаев;
- Днепропетровская область — 434 случая;
- Донецкая область — 272 случая;
- Житомирская область — 215 случаев;
- Закарпатская область — 44 случая;
- Запорожская область — 260 случаев;
- Ивано-Франковская область — 206 случаев;
- Киевская область — 207 случаев;
- Кировоградская область —40 случаев;
- Луганская область — 246 случаев;
- Львовская область — 585 случаев;
- Николаевская область — 106 случаев;
- Одесская область — 399 случаев;
- Полтавская область — 176 случаев;
- Ровенская область — 179 случаев;
- Сумская область — 170 случаев;
- Тернопольская область — 219 случаев;
- Харьковская область — 761 случаев;
- Херсонская область — 127 случаев;
- Хмельницкая область — 160 случаев;
- Черкасская область — 211 случаев;
- Черновицкая область — 298 случаев;
- Черниговская область — 161 случаев.
Согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на 17 сентября 2021 года в стране подтвердили 6 624 новых больных.