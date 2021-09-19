Заболеваемость упала вдвое: в Украине зафиксировано 3 983 новых случаев Covid-19

По состоянию на 19 сентября 2021 года в Украине подтвердили в целом 2 348 381 случая коронавируса. В Украине фиксируется понижение суточного прироста больных, за сутки — 3 983 новых.
Среди них — 422 детей и 52 медработников.
За время пандемии вирус унес жизни 54 875 людей, за последние сутки — 46.
В то же время выздороветь в целом удалось 2 230 852 людям, за день — 546.
В течение всего времени в Украине провели 12 471 387 ПЦР-тестов, за сутки — 23 176.
Наибольшее количество новых подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (610), Одесской (319) и Днепропетровской (300) областях.
Статистика:
- Винницкая область — 113 случаев;
- Волынская область — 98 случаев;
- Днепропетровская область — 300 случаев;
- Донецкая область — 134 случая;
- Житомирская область — 171 случай;
- Закарпатская область — 22 случая;
- Запорожская область — 123 случая;
- Ивано-Франковская область — 127 случаев;
- Киевская область — 103 случая;
- Кировоградская область —10 случаев;
- Луганская область — 64 случая;
- Львовская область — 246 случаев;
- Николаевская область — 112 случаев;
- Одесская область — 319 случаев;
- Полтавская область — 14 случаев;
- Ровенская область — 70 случаев;
- Сумская область — 121 случай;
- Тернопольская область — 215 случаев;
- Харьковская область — 610 случаев;
- Херсонская область — 239 случаев;
- Хмельницкая область — 291 случай;
- Черкасская область — 43 случая;
- Черновицкая область — 219 случаев;
- Черниговская область — 58 случаев.
Накануне в Украине было зафиксировано 6 234 новых случаев заражения, что вдвое больше нынешних показателей.