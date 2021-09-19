Заболеваемость упала вдвое: в Украине зафиксировано 3 983 новых случаев Covid-19

По состоянию на 19 сентября 2021 года в Украине подтвердили в целом 2 348 381 случая коронавируса. В Украине фиксируется понижение суточного прироста больных, за сутки — 3 983 новых.

Среди них — 422 детей и 52 медработников.

За время пандемии вирус унес жизни 54 875 людей, за последние сутки — 46.

В то же время выздороветь в целом удалось 2 230 852 людям, за день — 546.

В течение всего времени в Украине провели 12 471 387 ПЦР-тестов, за сутки — 23 176.

Наибольшее количество новых подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (610), Одесской (319) и Днепропетровской (300) областях.

Статистика:

Винницкая область — 113 случаев;

Волынская область — 98 случаев;

Днепропетровская область — 300 случаев;

Донецкая область — 134 случая;

Житомирская область — 171 случай;

Закарпатская область — 22 случая;

Запорожская область — 123 случая;

Ивано-Франковская область — 127 случаев;

Киевская область — 103 случая;

Кировоградская область —10 случаев;

Луганская область — 64 случая;

Львовская область — 246 случаев;

Николаевская область — 112 случаев;

Одесская область — 319 случаев;

Полтавская область — 14 случаев;

Ровенская область — 70 случаев;

Сумская область — 121 случай;

Тернопольская область — 215 случаев;

Харьковская область — 610 случаев;

Херсонская область — 239 случаев;

Хмельницкая область — 291 случай;

Черкасская область — 43 случая;

Черновицкая область — 219 случаев;

Черниговская область — 58 случаев.

Накануне в Украине было зафиксировано 6 234 новых случаев заражения, что вдвое больше нынешних показателей.