Командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев передал медикам 47 тыс. комплектов защитной и изоляционной одежды. Об этом сообщили в Офисе Президента.

— Врачи получили высококачественные медицинские защитные и изоляционные халаты, хирургические и защитные маски, специально ализированные медицинские защитные головные уборы, — говорится в сообщении.

Отмечается, что такая одежда соответствует самым современным требованиям, защищает поверхность тела и дыхательные пути, предотвращает распространение инфекций, позволяет эффективно работать в экстремальных условиях заражения.

Помощь медикам предоставлена в рамках гражданско-военного сотрудничества. Гуманитарный груз передан в Украину иностранными миссиями в рамках реализации положений меморандума о договоренностях с командованием Объединенных Сил ВС Украины.

Фото: Офис Президента