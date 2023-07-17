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Защита от инфекций: Наев передал медикам 47 тыс. комплектов спецодежды

17 июля 2023, 09:18
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
Сергій Наєв

Командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев передал медикам 47 тыс. комплектов защитной и изоляционной одежды. Об этом сообщили в Офисе Президента.

— Врачи получили высококачественные медицинские защитные и изоляционные халаты, хирургические и защитные маски, специально ализированные медицинские защитные головные уборы, — говорится в сообщении.

Отмечается, что такая одежда соответствует самым современным требованиям, защищает поверхность тела и дыхательные пути, предотвращает распространение инфекций, позволяет эффективно работать в экстремальных условиях заражения.

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Помощь медикам предоставлена в рамках гражданско-военного сотрудничества. Гуманитарный груз передан в Украину иностранными миссиями в рамках реализации положений меморандума о договоренностях с командованием Объединенных Сил ВС Украины.

Фото: Офис Президента

Источник
Офис президента
Теги
Медики Одяг Сергей Наев
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