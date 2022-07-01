Медики Первого медицинского объединения Львова уже получили первые две пары бионических протезов конечностей, которые изготовила украинская компания.

Об этом сотрудники больницы написали на своей странице в Facebook.

— Протезировать украинцев в Украине – цель, к которой неустанно движемся. Поэтому уже совсем скоро начнем устанавливать пациентам современные бионические конечности, — с воодушевлением написали они.

И рассказали, что первые два бионических протеза уже в больнице.

Сейчас смотрят

Заниматься спортом и даже рисовать: медики Львова получили бионические протезы украинского производства / 3 images

Медики уверяют, что протезы просто фантастические. С их помощью можно будет заниматься спортом, рисовать и держать предметы любой формы и размера.

Отмечается, что такие протезы – современное решение для тех, кто потерял конечности, но не хочет терять полноценную жизнь, возможность жить без барьеров и ограничений.

Особенно гордимся, что такие бионические конечности, созданные на основе технологии искусственного интеллекта, производит молодая украинская компания Esper Bionics, отметили медики.

Источник: 1 ПМО Львова