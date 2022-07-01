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Заниматься спортом и даже рисовать: медики Львова получили бионические протезы украинского производства

1 июля 2022, 12:54
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
протези

Медики Первого медицинского объединения Львова уже получили первые две пары бионических протезов конечностей, которые изготовила украинская компания.

Об этом сотрудники больницы написали на своей странице в Facebook.

— Протезировать украинцев в Украине – цель, к которой неустанно движемся. Поэтому уже совсем скоро начнем устанавливать пациентам современные бионические конечности, — с воодушевлением написали они.

И рассказали, что первые два бионических протеза уже в больнице.

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Медики уверяют, что протезы просто фантастические. С их помощью можно будет заниматься спортом, рисовать и держать предметы любой формы и размера.

Отмечается, что такие протезы – современное решение для тех, кто потерял конечности, но не хочет терять полноценную жизнь, возможность жить без барьеров и ограничений.

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Особенно гордимся, что такие бионические конечности, созданные на основе технологии искусственного интеллекта, производит молодая украинская компания Esper Bionics, отметили медики.

Источник: 1 ПМО Львова

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Війна в Україні Львов Медики Протези
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