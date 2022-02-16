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Закон принят: в Новой Зеландии теперь нельзя принуждать к смене пола

16 февраля 2022, 15:10
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Нова Зеландія
Источник: Depositphotos

Парламент Новой Зеландии почти единогласно принял закон, запрещающий практику принудительного изменения сексуальной ориентации, гендерной идентичности или гендерного самовыражения человека, известную как конверсионная терапия (смена пола).

— Это великий день для радужных сообществ Новой Зеландии, — сказал министр юстиции Крис Фаафой. — Практикам обращения не место в современной Новой Зеландии.

Правительство заявило, что такие методы, как конверсионная терапия, не работают, широко дискредитированы и причиняют вред.

Законы против конверсионной терапии набирают обороты во всем мире. В прошлом году парламент Канады единогласно проголосовал за запрет конверсионной терапии ЛГБТ.

В Соединенных Штатах нет федерального запрета на конверсионную терапию, но несколько штатов США, включая Калифорнию, Колорадо, Нью-Йорк, Вашингтон и Юту, в той или иной степени запрещают эту практику.

Направленная на изменение сексуальной ориентации или гендерной идентичности человека, конверсионная терапия может включать разговорную терапию, гипноз, электрошок и голодание. В крайних случаях были задокументированы экзорцизм и “исправительное изнасилование” лесбиянок.

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Прекращение конверсионной терапии было одним из предвыборных обещаний премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн, когда она была избрана на второй срок в прошлом году.

Источник
CNN
Теги
ЛГБТ
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