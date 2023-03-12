Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости

Законопроект о медицинском каннабисе уже в повестке дня ВР — Радуцкий

12 марта 2023, 19:43
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
каннабис
Источник: Depositphotos

На ближайшем заседании Верховной Рады будет рассмотрен законопроект о медицинском каннабисе. Об этом сообщил глава комитета ВР по вопросам здоровья нации, народный депутат Михаил Радуцкий в эфире телемарафона.

Радуцкий утверждает, что законопроект уже внесен в повестку дня ближайшей сессии ВР.

Он также отметил, что в парламенте обещают, что Украина будет очень жестко контролировать оборот лекарств с медицинским каннабисом.

Сейчас смотрят

— Контролироваться будет очень жестко. Мы будем, думаю, одной из самых жестких стран в контроле за оборотом лекарств, которые имеют медицинский каннабис в своем составе, — сказал Радуцкий.

Читайте также:
Законопроект о медицинском каннабисе уже в повестке дня ВР — РадуцкийЛегализация каннабиса: что будут им лечить

Препараты с медицинским каннабисом будут отпускаться только по электронному рецепту, за каждым растением будет осуществляться жесткий контроль .

Источник
УНН
Теги
медицинский каннабис
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь