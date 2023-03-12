На ближайшем заседании Верховной Рады будет рассмотрен законопроект о медицинском каннабисе. Об этом сообщил глава комитета ВР по вопросам здоровья нации, народный депутат Михаил Радуцкий в эфире телемарафона.

Радуцкий утверждает, что законопроект уже внесен в повестку дня ближайшей сессии ВР.

Он также отметил, что в парламенте обещают, что Украина будет очень жестко контролировать оборот лекарств с медицинским каннабисом.

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— Контролироваться будет очень жестко. Мы будем, думаю, одной из самых жестких стран в контроле за оборотом лекарств, которые имеют медицинский каннабис в своем составе, — сказал Радуцкий.

Препараты с медицинским каннабисом будут отпускаться только по электронному рецепту, за каждым растением будет осуществляться жесткий контроль .