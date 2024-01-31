Львовские врачи применили новую методику, чтобы спасти от ампутации изуродованную автобусом ногу мальчику.

После того, как на пешеходном переходе автобус переехал ребенку ногу, стопа мальчика оставалась без кожного покрова.

Как спасали Николая

Первыми увидели эту травму зарубежные специалисты и в один голос заверили родителей, что их 12-летний сын больше не сможет нормально ходить, и единственный выход — ампутация стопы.

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Но львовские специалисты с коллегами не согласились, а все же решили рискнуть.

В течение года травматологи детской больницы Святого Николая боролись за конечность ребенка. Они нарастили новую кожу.

Сам процесс наращивания длился три месяца. После этого мальчик снова стал на ноги и начал ходить. А еще через два месяца — бегать.

Но радость была преждевременной. Только Николай начинал активно двигаться, на стопе образовывались новые раны.

Помогли стволовые клетки

Однако, ортопеды-травматологи не сдавались — они решили применить регенеративную медицину — вживить в травмированную часть ноги стволовые клетки.

Такое лечение должно было улучшить общее состояние кожи, сделать ее более упругой, укрепить барьерную функцию кожного покрова.

Но было крайне важно, чтобы растущая кость не травмировала новообразованную кожу. Решение было найдено совместно с итальянским коллегой — хирургом Роберто Брамбилло. Маленькому пациенту вживили клетки из его собственной жировой ткани, взятой из живота.

— Через специальный фильтр мы из этой ткани получали мезенхимальные стволовые клетки и вводили их в поврежденные участки, — рассказывает заведующая отделением Галина Гачкевич.

Операция длилась всего час. Уже на следующий день Николай вернулся домой.

Медики уверяют: состояние кожи на его стопе существенно улучшится через три месяца. Тогда уже 13-летний мальчик сможет вести максимально активную жизнь без постоянных перевязок и посещения врачей.

Источник и фото: Перше медичне об’єднання Львова