Во Львове из маршрутного автобуса №1а, который обслуживает коммунальный перевозчик АТП-1, выпала пожилая женщина и ударилась головой об асфальт. Пострадавшую забрала скорая.

Водитель не бросил пострадавшую

Во Львовском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф рассказали журналистам, что 81-летнюю львовянку госпитализировали в больницу Святого Пантелеймона с предварительным диагнозом — закрытая черепно-мозговая травма, ушиб затылочной области головы.

Очевидцы рассказали, что инцидент произошел 9 мая на площади Ярослава Осмомысла, на остановке общественного транспорта во время высадки пассажиров.

Водитель сразу вышел из автобуса, подошел к женщине, спросил, нуждается ли она в помощи.

Женщина на тот момент сказала, что все нормально. Водитель оставил ей номер телефона и поехал по маршруту.

Когда автобус отъехал, женщине стало плохо и люди вызвали скорую и полицию.

По словам пресс-секретаря АТП-1 Ирины Ревуновой, водителя сняли с маршрута на время проведения служебной проверки. Но он по собственной инициативе навещает пострадавшую в больницу.

— Сейчас выясняем, что стало причиной падения женщины: какое-то ее неосторожное движение или неправильные действия водителя, — сказала Ирина Ревунова.

Источник: Zaxid.net