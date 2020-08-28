В пятницу, 28 августа, коронавирус в Украине подтвердился у 2 438 человек. За все время пандемии в стране заболели 114 497 человек.

От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки умерли 48 человек. Всего вирус унес жизнь 2 451 человека.

В то же время в Украине положительная динамика выздоровевших. За последние сутки коронавирус побороли 866 человек. За все время пандемии вылечились 55 083 человека.

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За последние сутки наибольшее количество случаев коронавируса зафиксировано в Киеве (251), в Харьковской области (242), Тернопольской (233), Львовской (215), Одесской (214), Ивано-Франковской (176).

Также большое количество новых случаев фиксируют и в Черновицкой области. Однако несмотря на это, власти области приняли решение не усиливать карантин. На фоне этого Черновицкая полиция возбудила уголовное дело против местных чиновников.

Черновцы попали в красную зону карантина, но люди вышли на протесты, где требовали не усиливать карантин.

В последнее время в Украине отмечается негативная динамика коронавируса. Но в то же время, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, Кабмин не планирует вводить жесткий карантин во время второй волны пандемии.

Вместо этого правительство будет полагаться на адаптивный карантин и локализацию всплесков заболевания.

Для того чтобы минимизировать риск заражения коронавирусом, в Украине власти приняли решение закрыть границы для иностранцев. Ограничение вступило в силу с 00.00 28 августа и будет действовать до 28 сентября.

Также в Украине с 22 июля начали действовать новые правила адаптивного карантина.

На территории красной карантинной зоны запретят работу общественного транспорта, посещать учебные заведения, кафе и рестораны.