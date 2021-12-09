Потенциальная угроза нового всплеска заболеваемости коронавирусной инфекцией, которую может спровоцировать новый Covid-штамм Омикрон, стала причиной введения в Дании более строгих карантинных ограничений.

Так, с 15 декабря в стране будут закрыты начальные школы. А уже с субботы приостановят работу бары и рестораны.

Власти призывают своих граждан переходить по возможности на дистанционный режим работы, избегать массового скопления людей. Последняя рекомендация касается и рождественских вечеринок, которые скоро начнут проводить по всей стране.

На фоне всех этих призывов звучит самый главный: народ просят активнее вакцинироваться от смертельно опасного вируса.

— Мы все еще считаем, что можно сохранить большую часть общества открытой благодаря вакцинации, — отметила премьер-министр Дании Метте Фредериксен на пресс-конференции.

Комментируя резкий скачок заболеваемости в последние недели, она заверила людей, что правительство предпримет все возможные меры, чтобы избежать более жесткой формы карантинных ограничений – локдауна.

Согласно последним данным, в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 250 млн случаев заражения коронавирусом. Умерли более 5 млн человек, выздоровели чуть больше 240 млн.

Источник: Metro