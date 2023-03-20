На левом берегу столицы утром 20 марта фиксируется высокий уровень загрязненности воздуха: жителям рекомендуют не проветривать помещение и избегать физической активности на улице.

Об этом сообщило Управление экологии и природных ресурсов КГВА.

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— По состоянию на 8.00 20 марта уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве средний на правом и высокий на левом берегу. Радиационный фон по всему городу – в норме, — говорится в сообщении.

Сотрудники управления отметили, что вероятной причиной временного ухудшения являются метеорологические условия, которые способствуют накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое воздуха.