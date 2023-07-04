Позади у 32-летнего Константина 7 больниц и более 15 операций. Сейчас он восстанавливается во Львове — в Национальном реабилитационном центре Незламні.

Его протез уже готов, и в ближайшее время защитник будет учиться на нем ходить. А пока ежедневно упорно тренируется.

Константин Пастухов из Харькова. До войны работал машинистом на железной дороге. В ноябре 2022 года пошел в военкомат и присоединился к танковой бригаде. Возглавил взвод стрелков.

7 января 2023 года — в разгар боев за Соледар — получил тяжелое ранение.

Там украинским военным противостояли вагнеровцы. Они беспощадно крыли огнем позиции наших защитников. Артиллерийские и минометные обстрелы не утихали ни на минуту. Так продолжалось два дня.

— Я должен был перебежать с одной позиции на другую, где меня ждали ребята, чтобы заменить радиостанции. Не было ни свиста, ничего, только взрыв, — вспоминает боец.

Минометный снаряд взорвался под ногами. Взводный упал прямо на ребят и закрыл их от обломков.

Вспоминает, что на 10 секунд выпал из реальности. Пришел в себя и понял, что тела не чувствует, не может пошевелиться.

Из-за массированных обстрелов в течение 40 минут побратимы не могли выйти из окопов, чтобы затянуть Костю в блиндаж и оказать ему первую помощь.

— В тот момент я даже боли не чувствовал. Только молил Бога, чтобы выжить и вернуться к своему пятилетнему сыну, — говорит боец.

Когда артобстрел ненадолго утих, Пастухова в спальном мешке быстро понесли к точке эвакуации. Дорогой пришлось отстреливаться от российских штурмовиков.

Несмотря на потерю ноги, защитник ни капли не жалеет о своем решении добровольно стать на защиту Украины. Потому что уверен — именно родители должны завоевать право для своих детей спокойно жить в свободной стране.

Костя мечтает пройтись, взяв за руку сына. Именно пройтись, встав с инвалидной коляски.

Источник и фото: Перше медичне об’єднання Львова