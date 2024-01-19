Во Львове, в Центре Незламні медленно восстанавливается тяжелораненый Олег Лучин. Его выдержка и сила воли вызывают у врачей уважение.

Первые десять дней он находился в реанимации. Жизнь 30-летнего Олега поддерживали аппараты.

Ампутации, гемодиализ, минимум шансов

Его привезли во Львов после лечения в Днепре и Киеве. Уже с ампутированными конечностями. Это пришлось сделать врачам стабилизационного пункта.

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Из-за длительных обстрелов тяжелораненого бойца долго не могли эвакуировать с поля боя. Турникеты пробыли на ногах Олега аж восемь часов — ткани начали отмирать.

Состояние пациента осложняла мультирезистентная бактериальная инфекция, которая не контролировалась антибиотикотерапией. Это сильно повлияло на работу легких и почек.

В Днепре жизнедеятельность внутренних органов поддерживал гемодиализ. И здесь, во Львове, пациент был подключен к аппаратам.

— Сначала мы должны были побороть инфекцию. А когда это удалось, закрыли дефекты мягких тканей, возникшие после ампутации конечностей, — рассказывает хирург Центра Марьян Кузьмак.

Когда угроза жизни Олега миновала, к работе с ним приступили уже физические терапевты. Их задача сейчас — помочь пациенту восстановить равновесие и укрепить руки, чтобы впоследствии он мог запротезироваться.

Это будет непросто, ведь у защитника очень высокий уровень ампутации. Он это понимает и поэтому много тренируется, чем вызывает уважение и специалистов, и других тяжело раненых бойцов.

Ноги оставил под Бахмутом, но силу духа сберег

Тот день в конце августа под Бахмутом никогда не сотрется из памяти Олега.

Он закрыл собой побратимов, принял на себя весь удар вражеской гранаты. Тяжелое ранение Олег получил прямо в окопе. Вражеский беспилотник сбросил гранату. В эпицентре взрыва оказалось трое бойцов, но весь удар пришелся на Олега.

Воин получил множественные осколочные ранения тела и лица. Больше всего пострадали ноги. Как оказалось, фатально.

Олег очень переживал, как известие о двойной ампутации воспримет его жена. Но когда услышал ее первые слова — я всегда буду рядом, — почувствовал облегчение и нашел силы бороться за свое будущее.

На этом пути бесстрашного воина ждет еще немало испытаний. Кроме протезирования, еще и устранение следов, оставленных осколками гранаты, с его лица. Они изуродовали и мягкие ткани, и перегородку носа.

Уже через неделю хирурги Центра Незламні совместно с одесскими коллегами выполнят операцию по реконструкции и пластике носа. А потом специалисты Центра эстетической медицины Первого медобъединения Львова окончательно наведут красоту — зашлифуют рубцы и шрамы.

Этот этап восстановления защитника осуществляется в рамках проекта (Не) до красоты.

Львовянин Олег Лучин ежедневно прилагает максимум усилий, чтобы вернуться к нормальной жизни. Его главной мотивацией на пути к восстановлению является семья: жена, дочь и мечта о сыне.

Источник и фото: Перше медичне об’єднання Львова