Парламент и представители стран-членов ЕС договорились сохранить структуру цифрового сертификата ЕС Covid-19 еще на год до июня 2023 года.

В понедельник вечером переговорные группы из Европейского парламента и Совета ЕС достигли соглашения о продлении действия схемы цифрового сертификата ЕС о Covid-19 (EUDCC) после 30 июня еще на 12 месяцев.

Продолжив правовую базу на год, законодатели ЕС хотят гарантировать, что граждане ЕС будут иметь право на свободное передвижение в случае появления нового варианта, вызывающего беспокойство.

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Договорились также, что государства-члены должны воздерживаться от введения дополнительных ограничений на свободное передвижение владельцев EUDCC. Это будет позволено делать это только в том случае, если такие ограничения необходимы, пропорциональны и не дискриминационны с целью охраны здоровья населения.

Депутаты Европарламента также добились добавления пункта, в котором содержится просьба Комиссии оценить, нужна ли схема EUDCC после шести месяцев (в конце 2022 г.) на основе последних научных рекомендаций Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) и Комитета по здравоохранению.

Комиссия также должна подготовить и выпустить обзор, описывающий все разработки EUDCC на национальном и международном уровнях. Схема должна быть отменена, как только позволит эпидемиологическая ситуация.

Теперь неофициальное соглашение должно быть официально одобрено как парламентом, так и Советом, чтобы оно вступило в силу до 30 июня, когда истечет срок действия действующих правил.

Пленарное голосование намечено на сессию 22-23 июня в Брюсселе.