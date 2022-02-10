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Осталась только одна область: желтая зона в Украине уменьшилась до минимума

10 февраля 2022, 09:23
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
карантин
Источник: Depositphotos

Желтая зона карантина в Украине уменьшается с каждым днем как шагреневая кожа. По состоянию на 10 февраля 2022 года в ней осталась только Полтавская область. Две области – в красной зоне. Все остальные – в оранжевой.

Напомним, что Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 11 февраля 2022 года красный уровень эпидемической опасности на территории еще трех областей Украины. Это Закарпатская, Луганская и Хмельницкая области.

Таким образом, уже в пяти регионах будут действовать усиленные карантинные правила.

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В красной зоне карантина запрещается:

  • работа учебных заведений, в которых вакцинировано менее 100% сотрудников;
  • работа развлекательных заведений;
  • работа ТРЦ;
  • работа заведений бытового обслуживания;
  • работа заведений, реализующих непродовольственные товары;
  • проведение массовых мероприятий;
  • деятельность заведений по размещению;
  • работа заведений общепита;
  • работа кинотеатров и других заведений культуры;
  • работа спортзалов, бассейнов;
  • межобластные и международные перевозки.

Источник
Минздрав
Теги
Коронавирус Covid-19
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