Желтая зона карантина в Украине уменьшается с каждым днем как шагреневая кожа. По состоянию на 10 февраля 2022 года в ней осталась только Полтавская область. Две области – в красной зоне. Все остальные – в оранжевой.
Напомним, что Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 11 февраля 2022 года красный уровень эпидемической опасности на территории еще трех областей Украины. Это Закарпатская, Луганская и Хмельницкая области.
Таким образом, уже в пяти регионах будут действовать усиленные карантинные правила.
В красной зоне карантина запрещается:
- работа учебных заведений, в которых вакцинировано менее 100% сотрудников;
- работа развлекательных заведений;
- работа ТРЦ;
- работа заведений бытового обслуживания;
- работа заведений, реализующих непродовольственные товары;
- проведение массовых мероприятий;
- деятельность заведений по размещению;
- работа заведений общепита;
- работа кинотеатров и других заведений культуры;
- работа спортзалов, бассейнов;
- межобластные и международные перевозки.