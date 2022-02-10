Желтая зона карантина в Украине уменьшается с каждым днем как шагреневая кожа. По состоянию на 10 февраля 2022 года в ней осталась только Полтавская область. Две области – в красной зоне. Все остальные – в оранжевой.

Напомним, что Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 11 февраля 2022 года красный уровень эпидемической опасности на территории еще трех областей Украины. Это Закарпатская, Луганская и Хмельницкая области.

Таким образом, уже в пяти регионах будут действовать усиленные карантинные правила.

В красной зоне карантина запрещается: