Специалисты Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова почти год назад спасли тяжелораненого Маси Найема, в котором едва теплилась жизнь. Недавно защитник пришел повидаться со своими спасителями.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель клиники Сергей Рыженко.

Сейчас смотрят

— Не виделись почти год. Очень запомнилось разбитое тело без глаза и признаков жизни. Безнадежно разведенные руки медиков, доставивших его в Мечникова. Мозг, залитый кровью, который был виден из-под повязки, — пишет Рыженко.

По его словам, операция длилась до глубокой ночи. Ее проводил под микроскопом профессор Андрей Сирко, собирая как пазл размозженный осколком череп.

— Десятки друзей Маси всю ночь сидели у дверей реанимационного отделения, ожидая известий, — вспоминает медик.

Он отмечает, что сегодня от ранений остались шрамы, отсутствие глаз не мешает жить, а дух человеческий становится примером великой воли к жизни.

Источник: Сергей Рыженко