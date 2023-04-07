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Залитый кровью мозг был виден из-под повязки: в Днепре вспоминают, как спасали Маси Найема

7 апреля 2023, 12:10
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
Масі Найєм

Специалисты Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова почти год назад спасли тяжелораненого Маси Найема, в котором едва теплилась жизнь. Недавно защитник пришел повидаться со своими спасителями.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель клиники Сергей Рыженко.

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— Не виделись почти год. Очень запомнилось разбитое тело без глаза и признаков жизни. Безнадежно разведенные руки медиков, доставивших его в Мечникова. Мозг, залитый кровью, который был виден из-под повязки, — пишет Рыженко.

По его словам, операция длилась до глубокой ночи. Ее проводил под микроскопом профессор Андрей Сирко, собирая как пазл размозженный осколком череп.

— Десятки друзей Маси всю ночь сидели у дверей реанимационного отделения, ожидая известий, — вспоминает медик.

Он отмечает, что сегодня от ранений остались шрамы, отсутствие глаз не мешает жить, а дух человеческий становится примером великой воли к жизни.

Источник: Сергей Рыженко

Теги
Лікарня ім. Мечникова Операция українські військові
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