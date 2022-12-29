Команда американских ученых разработала тест анализа крови, с помощью которого можно обнаружить болезнь Альцгеймера. По словам исследователей, тест может заменить дорогостоящее сканирование мозга или болезненную люмбальную пункцию и позволить выявить заболевание на более ранней стадии.

Сообщается, что болезнь Альцгеймера является наиболее распространенной формой деменции, но ее диагностика остается сложной задачей, особенно на ранних стадиях.

— Многие пациенты, даже в США, не имеют доступа к МРТ и ПЭТ-сканерам. Доступность является серьезной проблемой, — отмечает участник исследования профессор Томас Карикари из Университета Питтсбурга в Пенсильвании.

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По его словам, анализ крови дешевле, безопаснее и проще в проведении. Он может повысить клиническую уверенность в диагностике болезни Альцгеймера и отборе участников для клинических испытаний и мониторинга заболевания.

Отмечается, что тест был проверен на 600 пациентах с различными стадиями болезни Альцгеймера. Было обнаружено, что уровни белка хорошо коррелируют с уровнями тау-клеток в спинномозговой жидкости и могут надежно отличить Альцгеймера от других нейродегенеративных заболеваний.

Сообщается, что следующим шагом будет проверка теста на более широком круге пациентов, в том числе на тех, кто страдает от разных стадий потери памяти или других потенциальных симптомов деменции.