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Заменяют эффективное лекарство на российские: РФ вывозить с оккупированных территорий дорогие препараты

6 июля 2022, 19:22
Анна Иваницкая руководитель отдела Здоровье
лекарства
Источник: Depositphotos

На временно оккупированных территориях россияне заменяют в медучреждениях дорогое и эффективное лекарство российским. Об этом сообщил на брифинге Министр здравоохранения Виктор Ляшко.

— Все дорогое и эффективное лекарство было закуплено за средства украинского бюджета. Агрессоры их забирают, а вместо них оставляют препараты производства РФ, – сообщил Ляшко.

Министр отметил, что есть факты того, что оккупанты вывозят на территорию РФ препараты, которые Украина предоставляла инсультным центрам для тромболизиса.

— Мы обратились в международные гуманитарные организации, которые предоставляют нам лекарства, с просьбой ввозить в Украину те препараты, которые сертифицированы в Европе или странах с жесткой регуляторной системой. И не завозить лекарства, которые произведены в РФ, — отметил министр.

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Источник
Минздрав
Теги
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