Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости

Вместо лечения отрезают конечности: медицина Мариуполя скатывается до уровня Средневековья

7 июля 2022, 12:23
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
лікарня Маріуполя

Катастрофическая нехватка лекарственных препаратов, специального оборудования и квалифицированных медицинских работников приводит к тому, что система здравоохранения Мариуполя постепенно опускается до уровня Средневековья.

Об этом сообщили в мэрии города, отметив, что такая чудовищная ситуация уже приводит к неоправданным ампутациям конечностей, а значит, к массовой инвалидизации местного населения.

Читайте также:
мариупольУехали даже медики из депрессивных регионов РФ: Мариуполь полностью остался без врачей

Сейчас смотрят

В качестве яркого примера сотрудники горсовета рассказали о том, как один местный житель поранился во время стрижки ногтей. В результате была занесена инфекция. Врачам ввиду отсутствия медикаментов пришлось провести ампутацию.

— В XXI веке человек остался без пальца из-за обычного пореза! — констатировали в горсовете.

Отмечается, что такие “быстрые решения” принимаются постоянно. То есть людей просто калечат.

Такой “русский мир” принесли оккупанты в наш город, отметили в мэрии Мариуполя.

Источник
УНИАН
Теги
інвалідність Війна в Україні лікування люди з інвалідністю Мариуполь Медики
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь