Катастрофическая нехватка лекарственных препаратов, специального оборудования и квалифицированных медицинских работников приводит к тому, что система здравоохранения Мариуполя постепенно опускается до уровня Средневековья.

Об этом сообщили в мэрии города, отметив, что такая чудовищная ситуация уже приводит к неоправданным ампутациям конечностей, а значит, к массовой инвалидизации местного населения.

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В качестве яркого примера сотрудники горсовета рассказали о том, как один местный житель поранился во время стрижки ногтей. В результате была занесена инфекция. Врачам ввиду отсутствия медикаментов пришлось провести ампутацию.

— В XXI веке человек остался без пальца из-за обычного пореза! — констатировали в горсовете.

Отмечается, что такие “быстрые решения” принимаются постоянно. То есть людей просто калечат.

Такой “русский мир” принесли оккупанты в наш город, отметили в мэрии Мариуполя.