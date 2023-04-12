Специалисты Национальной детской специализированной больницы Охматдет впервые в Украине применили эндокапсулу для обследования слизистой оболочки тонкого кишечника у ребенка.

Об этом сотрудники клиники сообщили на своей странице в Facebook.

— Эндоскопия с помощью капсулы — это технология, которая позволяет увидеть слизистую оболочку тонкого кишечника, поскольку другими методами исследований увидеть ее изменения невозможно, — объяснили медики.

По их словам, исследование проводится с помощью камеры в виде маленькой капсулы. Ее применение возможно даже у маленьких детей в возрасте от двух лет.

Как объяснили эндоскописты Охматдета, для проведения исследования нужно подготовить кишечник с помощью специальной диеты и растворов. Обычно пациенты самостоятельно глотают ее, как обычную таблетку, запивая водой.

При этом пациент может прыгать, ходить, бегать, сидеть, лежать, играть. Через час после проглатывания капсулы уже можно пить, а через три — есть.

— Нашему первому пациенту — 12 лет. С помощью капсулы удалось увидеть изменения слизистой тонкого кишечника: афты и рубцы, — пишут медики.

По их словам, эндокапсулы абсолютно безболезненны и безопасны для пациента. Они — одноразовые и выходят из организма естественным путем.

Источник: Охматдет