Когда 24-летняя Молли из Скиптона в Северной Йоркшире Великобритании обратилась к врачам с жалобами на проблемы с дыханием, медики сказали, что она сильно переутомилась и диагностировали симптомы стресса. Но это оказался рак в четвертой стадии.

Молли — учитель английского языка, работала на Галапагосских островах и любила исследовать тропические места. Когда она возвращалась после одной из таких поездок, через 48 часов после приземления потеряла сознание в супермаркете.

Бригада скорой помощи доставила девушку в больницу, где ей сделали анализы крови, рентген и компьютерную томографию. Врачи обнаружили 15-сантиметровую опухоль над сердцем и легкими.

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Биопсия показала, что у Молли неходжкинская лимфома четвертой стадии — тип рака, который развивается через лимфатическую систему.

Врачи прописали стероиды, чтобы остановить дальнейший рост опухоли. Из-за запущенного состояния онкологии Молли начала химиотерапию.

— Я всегда была здорова и в хорошей форме. Я не знаю, чем это вызвано, — рассказала девушка.

По ее словам, медики говорят, что есть основания для успеха лечения, что все выглядит обнадеживающе.

— Единственная печальная вещь заключается в том, что это четвертая стадия. Это означает, опухоль распространилась и на другие части моего тела, — говорит Молли.

По словам медиков, наиболее частым признаком неходжкинской лимфомы является безболезненная припухлость лимфатического узла, обычно на шее, в подмышечной впадине или в паху. Это может вызвать ночную потливость, непреднамеренную потерю веса, лихорадку, одышку и постоянный зуд по всему телу.

Источник: Express