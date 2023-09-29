Резиновая присоска, которая прикрепляется к внутренней поверхности щеки, показала чрезвычайно высокую эффективность в биодоступности лекарств. Об этом сообщили исследователи в журнале Science Translational Medicine.

Это может заменить инъекции и таблетки для многих пациентов.

Исследователи из Высшей швейцарской технической школы разработали присоску, которая похожа по форме на щупальца моллюска и размером всего 1,1 на 0,6 см.

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Внутренняя камера этой присоски вмещает более 60 мг лекарств и защищает их от растворения в слюне или других жидкостях при использовании.

Основным преимуществом этого изобретения является то, что присоска растягивает слизистую оболочку на 285% при прикреплении, увеличивая площадь поверхности для усвоения лекарств.

Испытания присоски проводили на собаках.

Оказалось, что биодоступность препарата через присоску составляет 16,4 %, что значительно превосходит показатели таблетированной формы этого препарата — 0,12 %.

Через три часа после применения присоски, концентрация вещества в крови собак была в 150 раз выше, чем после приема таблетки.

В испытаниях на 40 людях, которым дали присоски, участники отметили удобство использования.

Три четверти участников отметили отсутствие дискомфорта от присосок, и более 83 % предпочли бы этот метод приема лекарств инъекциям.

Ученые считают, что резиновые присоски могут стать особенно полезными для инсулина, который быстро разрушается в пищеварительном тракте и обычно требует ежедневного введения в организм.

Источник: Science Translational Medicine