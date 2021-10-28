На пропускном пункте Ягодын на границе с Польшей, украинскими пограничниками были задержаны трое мужчин, пытавшихся попасть на территорию соседнего государства с поддельными сертификатами о полной вакцинации против коронавирусной инфекции.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

В сообщении также говорится, что уроженцы Житомирской области в возрасте 35, 38 и 43 лет намеревались попасть в Польшу с целью подзаработать. Но вместо этого были задержаны и стали участниками уголовного преступления, которое было квалифицировано как использование заведомо подложных документов.

На всех троих открыто производство по соответствующей статье Уголовного кодекса.

— Поддельные документы были изъяты и направлены на экспертизу. Правонарушителей обяжут уплатить судебный сбор и штраф в размере 850 гривен, — говорится в релизе пресс-службы МВД.

Всем троим несостоявшимся заробитчанам грозит лишение свободы сроком до двух лет.